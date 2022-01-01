В 8 сезоне 2 серии сериала «Коломбо» на кинематографическую студию, где работает молодой и одаренный постановщик Алекс Брайди, приходит его старый друг Леонард Фишер. Он набрасывается на Алекса с обвинениями, считая, что тот убил его сестру Дженни.
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