В 1 сезоне 5 серии сериала «Кликбейт» журналист по имени Бен Парк готов сделать все что угодно, чтобы заполучить красноречивый заголовок для статьи. По ходу развития событий он понимает, что, по всей видимости, слишком жестко вцепился в дело Ника.
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