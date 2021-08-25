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Киноафиша Сериалы Кликбейт Сезоны Сезон 1 Серия 7

Кликбейт 2021 7 серия 1 сезон

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Сестра
Сезон 1 / Серия 1 25 августа 2021
Детектив
Сезон 1 / Серия 2 25 августа 2021
Жена
Сезон 1 / Серия 3 25 августа 2021
Любовница
Сезон 1 / Серия 4 25 августа 2021
Репортер
Сезон 1 / Серия 5 25 августа 2021
Брат
Сезон 1 / Серия 6 25 августа 2021
Сын
Сезон 1 / Серия 7 25 августа 2021
Ответ
Сезон 1 / Серия 8 25 августа 2021
О чем серия

В 1 сезоне 7 серии сериала «Кликбейт» сюжет концентрируется на Итане Брюэре, который все еще не может прийти в себя после похищения отца. В попытке хоть как-то залечить душевные раны он находит себе виртуального друга. Но друг ли это на самом деле?

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