Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Сериалы Когти Сезоны Сезон 1 Серия 10

Когти 2017 10 серия 1 сезон

8.7 Оцените
10 голосов
Все серии 1 сезона «Когти»
Тирана
Сезон 1 / Серия 1 11 июня 2017
Похороны
Сезон 1 / Серия 2 18 июня 2017
Зыбучий песок
Сезон 1 / Серия 3 25 июня 2017
Потрясение
Сезон 1 / Серия 4 2 июля 2017
Все
Сезон 1 / Серия 5 9 июля 2017
Автопортрет
Сезон 1 / Серия 6 16 июля 2017
Побег
Сезон 1 / Серия 7 23 июля 2017
Театр
Сезон 1 / Серия 8 30 июля 2017
Амброзия
Сезон 1 / Серия 9 6 августа 2017
Лавина
Сезон 1 / Серия 10 13 августа 2017
О чем серия

В 1 сезоне 10 серии сериала «Когти» после своего побега Десна скрывается. Дженн и ее девочки в большой беде. Русские тем временем объявляют войну Хуссерам и похищают одну из дочерей Брайса. Полли, Вирджиния и Дин отправляются на поиски Десны.

Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают Новокаин
Новокаин 2 комментария
Заклятие монахини
Заклятие монахини 1 комментарий
Городские легенды: Парк кошмаров
Городские легенды: Парк кошмаров 2 комментария
Италия или Франция, Габриэль или Марчелло? В Сеть просочились подробности 5 сезона «Эмили в Париже»
Вот это поворот: ИИ показал, как должен выглядеть книжный Драко Малфой — и это 100%-ая копия актера из «Поттера» (фото)
До финала еще есть время: график выхода серий нового аниме «Молчаливая ведьма»
ИИ снова взялся за советское кино: попробуйте угадать 5 культовых фильмов по рисункам нейросети (тест)
Пока ждем премьеру «Эддингтона»: лучшие фильмы от студии А24, которые хочется пересматривать снова и снова
С «Интерстелларом» все понятно: но сможете ли вы узнать 5 других фильмов по кадрам с космонавтами? (тест)
«Декстер: Воскрешение» всего за 3 серии установил уникальный рекорд: даже оригинальному сериалу до него — как до Луны
На ком женится Орхан Бей в сериале «Основание: Осман»? Увы, это не та, кого герой искренне любил
В СССР сняли немало летних сказок и мультфильмов: тест покажет, хорошо ли вы их помните
Самый кассовый фильм о Джеймсе Бонде по-прежнему занимает топовые позиции в стриминговых чартах — спустя 13 лет после премьеры
Ждете 3-й сезон «Ванпанчмена»? Рассказываем, что известно про дату выхода и сюжет
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше