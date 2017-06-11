В 1 сезоне 10 серии сериала «Когти» после своего побега Десна скрывается. Дженн и ее девочки в большой беде. Русские тем временем объявляют войну Хуссерам и похищают одну из дочерей Брайса. Полли, Вирджиния и Дин отправляются на поиски Десны.
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