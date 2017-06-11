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Киноафиша Сериалы Когти Сезоны Сезон 1 Серия 9

Когти 2017 9 серия 1 сезон

8.4 Оцените
10 голосов
Все серии 1 сезона «Когти»
Тирана
Сезон 1 / Серия 1 11 июня 2017
Похороны
Сезон 1 / Серия 2 18 июня 2017
Зыбучий песок
Сезон 1 / Серия 3 25 июня 2017
Потрясение
Сезон 1 / Серия 4 2 июля 2017
Все
Сезон 1 / Серия 5 9 июля 2017
Автопортрет
Сезон 1 / Серия 6 16 июля 2017
Побег
Сезон 1 / Серия 7 23 июля 2017
Театр
Сезон 1 / Серия 8 30 июля 2017
Амброзия
Сезон 1 / Серия 9 6 августа 2017
Лавина
Сезон 1 / Серия 10 13 августа 2017
О чем серия

В 1 сезоне 9 серии сериала «Когти», пока часы тикают, Десна пытается выбраться из худшей ситуации, в которую она попадала. Героиня отправляется к единственному человеку, который может ее спасти. Дженнифер учится справляться с делами как жена мафии.

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