В 1 сезоне 13 серии сериала «Кларисса» главная героиня оказывается в заключении в заброшенном центре, где проходили тестирования на животных. Там она обнаруживает женщин, которые были похищены торговцами людьми. Команда пытается найти Клариссу.
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