Кларисса 2021, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Кларисса
Киноафиша Сериалы Кларисса Сезоны Сезон 1

Clarice 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 11 февраля 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 13
Продолжительность сезона 9 часов 45 минут
О чем 1-й сезон сериала «Кларисса»

В 1 сезоне сериала «Кларисса» сюжет шоу разворачивается в начале девяностых годов. Главная героиня — перспективная сотрудница внутренней безопасности по имени Кларисса Старлинг. Девушка получила определенную известность после поимки опасного маньяка, наводящего страх на тысячи американцев. Каждую новую серию Старлинг сталкивается с новым опасным расследованием. Как правило, в деле фигурирует серийный убийца, желающий оставить после себя как можно больше трупов. Благодаря своему острому интеллекту и потрясающему чутью героиня не только находит преступников, но и спасает невинных людей, оказавшихся под их прицелом.

Список серий сериала Кларисса График выхода всех сериалов
Сезон 1
Молчание закончилось The Silence is Over
Сезон 1 Серия 1
11 февраля 2021
Призраки шоссе 20 Ghosts Of Highway 20
Сезон 1 Серия 2
18 февраля 2021
Вы в порядке? Are You Alright?
Сезон 1 Серия 3
25 февраля 2021
Вы не можете управлять мной You Can't Rule Me
Сезон 1 Серия 4
4 марта 2021
С Божьей помощью Get Right With God
Сезон 1 Серия 5
11 марта 2021
Не могу отпустить Can't Let Go
Сезон 1 Серия 6
1 апреля 2021
Жестокая правда Ugly Truth
Сезон 1 Серия 7
8 апреля 2021
Метание бисера Add-a-Bead
Сезон 1 Серия 8
6 мая 2021
Молчание — это чистилище Silence is Purgatory
Сезон 1 Серия 9
13 мая 2021
Ребенок, оставшийся без матери Motherless Child
Сезон 1 Серия 10
3 июня 2021
Ахиллес исцелит Achilles Heal
Сезон 1 Серия 11
10 июня 2021
Время отца Father Time
Сезон 1 Серия 12
17 июня 2021
Семья — это свобода Family is Freedom
Сезон 1 Серия 13
24 июня 2021
