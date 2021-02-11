В 1 сезоне сериала «Кларисса» сюжет шоу разворачивается в начале девяностых годов. Главная героиня — перспективная сотрудница внутренней безопасности по имени Кларисса Старлинг. Девушка получила определенную известность после поимки опасного маньяка, наводящего страх на тысячи американцев. Каждую новую серию Старлинг сталкивается с новым опасным расследованием. Как правило, в деле фигурирует серийный убийца, желающий оставить после себя как можно больше трупов. Благодаря своему острому интеллекту и потрясающему чутью героиня не только находит преступников, но и спасает невинных людей, оказавшихся под их прицелом.