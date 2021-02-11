«Кларисса» — американский сериал, снятый в жанре криминальный триллер. По замыслу создателей, шоу является прямым продолжением культового фильма «Молчания ягнят». Действие фокусируется на амбициозной интеллектуалке Клариссе Старлинг, которая работает вФБР. Как правило, она занимается серийными убийцами: пытается создать их психологический портрет и просчитать действия на несколько шагов вперед. Таким образом, главной героине удается не только поймать преступников, но и спасти невинных людей. Кроме того, Кларисса пытается разобраться в мрачных воспоминаниях из своего детства.