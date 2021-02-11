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Постер к сериалу Кларисса
Постер к сериалу Кларисса
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Постер к сериалу Кларисса
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 6.5
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3 постера
Смотреть за 1 рубль
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 6.5
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Киноафиша Сериалы Кларисса
Кларисса (2021 - …) Clarice 18+
Год выпуска 2021
Страна США
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 45 минут
Телеканал CBS
Продолжительность 9 часов 45 минут
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О чем сериал

«Кларисса» — американский сериал, снятый в жанре криминальный триллер. По замыслу создателей, шоу является прямым продолжением культового фильма «Молчания ягнят». Действие фокусируется на амбициозной интеллектуалке Клариссе Старлинг, которая работает вФБР. Как правило, она занимается серийными убийцами: пытается создать их психологический портрет и просчитать действия на несколько шагов вперед. Таким образом, главной героине удается не только поймать преступников, но и спасти невинных людей. Кроме того, Кларисса пытается разобраться в мрачных воспоминаниях из своего детства.

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Майкл Кудлиц
Майкл Кудлиц Paul Krendler
Джейн Эткинсон
Джейн Эткинсон
Эрика Андерсон
Лара Бинаме
Ребекка Бридс
Ребекка Бридс Clarice Starling
Все актеры и съемочная группа
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Сезоны
Кларисса - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2021, 13 эпизодов
 
Новости о сериале
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Новый «Супермен», сиквел «Молчания ягнят» и молодой Скала: сериалы, которые мы будем смотреть в феврале
Кадры из сериала
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