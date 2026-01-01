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Скоро в прокате «Ешь. Молись. Худей»
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Лукка Де Оливейра
Lucca De Oliveira
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Лукка Де Оливейра
Лукка Де Оливейра
Lucca De Oliveira
Место рождения
Нью-Йорк, США
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Герой боевиков
,
Герой триллеров
Популярные фильмы
7.9
Спецназ
(2017)
6.7
Кларисса
(2021)
Фильмография Лукки Де Оливейры
6.7
Кларисса
драма, криминал, триллер
2021, США
7.9
Спецназ
драма, боевик, военный
2017, США
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