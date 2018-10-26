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Киноафиша Сериалы Леденящие душу приключения Сабрины Сезоны Сезон 1 Серия 3

Леденящие душу приключения Сабрины 2018 3 серия 1 сезон

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Все серии 1 сезона «Леденящие душу приключения Сабрины»
Глава 1: Октябрьская страна
Сезон 1 / Серия 1 26 октября 2018
Глава 2: Тёмное крещение
Сезон 1 / Серия 2 26 октября 2018
Глава 3: Суд над Сабриной Спеллман
Сезон 1 / Серия 3 26 октября 2018
Глава 4: Академия ведьм
Сезон 1 / Серия 4 26 октября 2018
Главая 5: Сны в ведьминском доме
Сезон 1 / Серия 5 26 октября 2018
Глава 6: Экзорцизм по-гриндейльски
Сезон 1 / Серия 6 26 октября 2018
Глава 7: Пиршество пиршеств
Сезон 1 / Серия 7 26 октября 2018
Глава 8: Погребение
Сезон 1 / Серия 8 26 октября 2018
Глава 9: Возвращенный
Сезон 1 / Серия 9 26 октября 2018
Глава 10: Волшебный час
Сезон 1 / Серия 10 26 октября 2018
Глава одиннадцатая: Зимняя сказка
Сезон 1 / Серия 11 14 декабря 2018
О чем cерия

В 1 сезоне 3 серии сериала «Леденящие душу приключения Сабрины» из-за побега с темного крещенияСабрина вынуждена предстать перед судом ведьм. Пока этот вопрос не разрешится, вся ее семья лишена магических сил и тети стремительно начинают стареть.

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