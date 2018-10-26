Леденящие душу приключения Сабрины 2018 11 серия 1 сезон
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Все серии 1 сезона «Леденящие душу приключения Сабрины»
Глава 1: Октябрьская страна
Сезон 1 / Серия 126 октября 2018
Глава 2: Тёмное крещение
Сезон 1 / Серия 226 октября 2018
Глава 3: Суд над Сабриной Спеллман
Сезон 1 / Серия 326 октября 2018
Глава 4: Академия ведьм
Сезон 1 / Серия 426 октября 2018
Главая 5: Сны в ведьминском доме
Сезон 1 / Серия 526 октября 2018
Глава 6: Экзорцизм по-гриндейльски
Сезон 1 / Серия 626 октября 2018
Глава 7: Пиршество пиршеств
Сезон 1 / Серия 726 октября 2018
Глава 8: Погребение
Сезон 1 / Серия 826 октября 2018
Глава 9: Возвращенный
Сезон 1 / Серия 926 октября 2018
Глава 10: Волшебный час
Сезон 1 / Серия 1026 октября 2018
Глава одиннадцатая: Зимняя сказка
Сезон 1 / Серия 1114 декабря 2018
О чем cерия
В 1 сезоне 11 серии сериала «Леденящие душу приключения Сабрины» Сабрина просит у мисс Уордвелл «Темную книгу», чтобы при помощи вещих сестер вызвать дух своей покойной матери. Но из-за подобных сеансов в дома зачастую пробираются злобные духи…
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