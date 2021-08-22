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Киноафиша Сериалы Чепелуэйт Сезоны Сезон 1 Серия 3

Чепелуэйт 2021 3 серия 1 сезон

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Все серии 1 сезона «Чепелуэйт»
Кровь зовет кровь
Сезон 1 / Серия 1 22 августа 2021
Мементо мори
Сезон 1 / Серия 2 22 августа 2021
Наследие безумия
Сезон 1 / Серия 3 22 августа 2021
Обещанное
Сезон 1 / Серия 4 29 августа 2021
Пророк
Сезон 1 / Серия 5 12 сентября 2021
Предложение
Сезон 1 / Серия 6 19 сентября 2021
Тайны Червя
Сезон 1 / Серия 7 26 сентября 2021
Продержись эту ночь
Сезон 1 / Серия 8 3 октября 2021
Сгущающаяся тьма
Сезон 1 / Серия 9 10 октября 2021
Хранитель
Сезон 1 / Серия 10 17 октября 2021
О чем серия

В 1 сезоне 3 серии сериала «Чепелуэйт» главный герой продолжает слышать крыс за стенами, несмотря на заверения, что их на самом деле нет. Постоянный поиск ответов приводит главного героя к сумасшедшему дому, где сбываются его худшие опасения.

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