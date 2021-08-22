В 1 сезоне 3 серии сериала «Чепелуэйт» главный герой продолжает слышать крыс за стенами, несмотря на заверения, что их на самом деле нет. Постоянный поиск ответов приводит главного героя к сумасшедшему дому, где сбываются его худшие опасения.
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