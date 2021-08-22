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Чепелуэйт 2021, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Чепелуэйт
Киноафиша Сериалы Чепелуэйт Сезоны Сезон 1

Chapelwaite 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 22 августа 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 10
Продолжительность сезона 10 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Чепелуэйт»

В 1 сезоне сериала «Чепелуэйт» сюжет фокусируется на бывшем капитане по имени Чарльз Бун, который вместе со своими детьми переезжает в старый фамильный особняк, расположенный в штате Мэн. Совсем недавно главный герой потерял свою любимую супругу, и теперь вынужден в одиночестве выполнять роль родителя. Увы, идиллию семейства быстро нарушают темные силы, которые, как оказалось, много лет назад захватили дом. Они готовы на все, чтобы добраться до последнего из Бунов. К счастью, Чарльз находит в себе силы, чтобы дать им отпор, а в борьбе с демонами ему помогает гувернантка по имени Ребекка. Она захвачена историей особняка Бунов и намерена написать о нем книгу.

Рейтинг сериала

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7.2 IMDb
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Список серий сериала Чепелуэйт График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Кровь зовет кровь Blood Calls Blood
Сезон 1 Серия 1
22 августа 2021
Мементо мори Memento Mori
Сезон 1 Серия 2
22 августа 2021
Наследие безумия Legacy of Madness
Сезон 1 Серия 3
22 августа 2021
Обещанное The Promised
Сезон 1 Серия 4
29 августа 2021
Пророк The Prophet
Сезон 1 Серия 5
12 сентября 2021
Предложение The Offer
Сезон 1 Серия 6
19 сентября 2021
Тайны Червя De Vermis Mysteriis
Сезон 1 Серия 7
26 сентября 2021
Продержись эту ночь Hold the Night
Сезон 1 Серия 8
3 октября 2021
Сгущающаяся тьма The Gathering Dark
Сезон 1 Серия 9
10 октября 2021
Хранитель The Keeper
Сезон 1 Серия 10
17 октября 2021
График выхода всех сериалов
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