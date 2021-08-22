В 1 сезоне сериала «Чепелуэйт» сюжет фокусируется на бывшем капитане по имени Чарльз Бун, который вместе со своими детьми переезжает в старый фамильный особняк, расположенный в штате Мэн. Совсем недавно главный герой потерял свою любимую супругу, и теперь вынужден в одиночестве выполнять роль родителя. Увы, идиллию семейства быстро нарушают темные силы, которые, как оказалось, много лет назад захватили дом. Они готовы на все, чтобы добраться до последнего из Бунов. К счастью, Чарльз находит в себе силы, чтобы дать им отпор, а в борьбе с демонами ему помогает гувернантка по имени Ребекка. Она захвачена историей особняка Бунов и намерена написать о нем книгу.