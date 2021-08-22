Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Сериалы Чепелуэйт Сезоны Сезон 1 Серия 7

Чепелуэйт 2021 7 серия 1 сезон

мало голосов Оцените
0 голосов
Все серии 1 сезона «Чепелуэйт»
Кровь зовет кровь
Сезон 1 / Серия 1 22 августа 2021
Мементо мори
Сезон 1 / Серия 2 22 августа 2021
Наследие безумия
Сезон 1 / Серия 3 22 августа 2021
Обещанное
Сезон 1 / Серия 4 29 августа 2021
Пророк
Сезон 1 / Серия 5 12 сентября 2021
Предложение
Сезон 1 / Серия 6 19 сентября 2021
Тайны Червя
Сезон 1 / Серия 7 26 сентября 2021
Продержись эту ночь
Сезон 1 / Серия 8 3 октября 2021
Сгущающаяся тьма
Сезон 1 / Серия 9 10 октября 2021
Хранитель
Сезон 1 / Серия 10 17 октября 2021
О чем серия

В 1 сезоне 7 серии сериала «Чепелуэйт» охваченный безумием главный герой решает пойти на старое кладбище, где он находит старую спрятанную книгу. Внимательно изучив этот артефакт, он получает апокалиптическое видение будущего вампиров.

Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают Заклятие монахини
Заклятие монахини 1 комментарий
Городские легенды: Парк кошмаров
Городские легенды: Парк кошмаров 2 комментария
Супермен
Супермен 14 комментариев
2 часа 50 минут безумия и Ди Каприо на взводе: вышел трейлер самого долгого и дорогого фильма Андерсона — Скорсезе одобрил бы (видео)
«Это неадекват полный. Начудила, натворила, всех зверей обидела»: почему взрослые ненавидят «Машу и Медведя»
Хабаров разберется, что там натворили сектанты в Ленинграде: чего ждать от второго сезона «Страха над Невой»
ИИ снова взялся за советское кино: попробуйте угадать 5 культовых фильмов по рисункам нейросети (тест)
Новый сериал по «Гарри Поттеру» теперь точно будет следовать книгам Роулинг — на это намекает одна деталь со съемок
В СССР сняли немало летних сказок и мультфильмов: тест покажет, хорошо ли вы их помните
Ждете 3-й сезон «Ванпанчмена»? Рассказываем, что известно про дату выхода и сюжет
На ком женится Орхан Бей в сериале «Основание: Осман»? Увы, это не та, кого герой искренне любил
«Позволь умереть от твоих рук»: кто убьет Дюндар Бея в «Основании: Осман» — это была последняя воля героя
«Остается у разбитого корыта»: почему Линетт из «Отчаянных домохозяек» пожертвовала карьерой ради семьи — объясняет психолог
Пока ждем премьеру «Эддингтона»: лучшие фильмы от студии А24, которые хочется пересматривать снова и снова
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше