В 1 сезоне 3 серии сериала «Мир кентавров» главная героиня знакомится с одним из древних шаманов волшебного мира кентавров. Новая знакомая рассказывает ей о неком ключе, который может вернуть лошадку в ее реальный мир. Но как найти этот ключ?
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