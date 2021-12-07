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Мир кентавров 2021, 2 сезон

Постер к 2-му сезону сериала Мир кентавров
Киноафиша Сериалы Мир кентавров Сезоны Сезон 2

Centaurworld 12+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 7 декабря 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 8
Продолжительность сезона 3 часа 36 минут
О чем 2-й сезон сериала «Мир кентавров»

Во 2 сезоне сериала «Мир кентавров» суровый конь внезапно попал из мира вечных противостояний в страну глуповатых кентавров. Животные разных форм и размеров постоянно поют и совершенно не умеют сражаться. Напомним, в предыдущем сезоне события разворачивались в мире, который охвачен войной. Несколько минотавров совершают атаку на деревню, убивают местных жителей и сжигают их дома. Никому не известная всадница с ее преданной боевой лошадью совершает побег из поселения. Ей чудом удается убежать от захватчиков. Наездница завладела таинственным волшебным артефактом, который хотят заполучить и чудища.

Рейтинг сериала

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7.6 IMDb
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Список серий сериала Мир кентавров График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Лошадия Шиньон Бобзс? Horsatia Wighair Beansz?
Сезон 2 Серия 1
7 декабря 2021
Весь табун как на ладони All Herd All the Terd
Сезон 2 Серия 2
7 декабря 2021
Мой живот, твои обиды My Tummy, Your Hurts
Сезон 2 Серия 3
7 декабря 2021
Норы: часть 3 Holes: Part 3
Сезон 2 Серия 4
7 декабря 2021
Набор резинок Bunch O' Scrunch
Сезон 2 Серия 5
7 декабря 2021
Баллада о Бекки Эплз The Ballad of Becky Apples
Сезон 2 Серия 6
7 декабря 2021
Погулянка The Hootenanny
Сезон 2 Серия 7
7 декабря 2021
Последняя колыбельная The Last Lullably
Сезон 2 Серия 8
7 декабря 2021
График выхода всех сериалов
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