В 1 сезоне сериала «Мир кентавров» сюжет фокусируется на бесстрашной боевой лошадке, которая волею судьбы теряет свою верную спутницу и оказывается в загадочном мире, где живут кентавры самых разнообразных видов и форм. Они поют, дурачатся и совершают различные магические трюки. В надежде вернуться домой главная героиня ввязывается в опасную миссию по поиску ключей: есть шанс, что они смогут перенести ее в родной мир. По ходу развития событий лошадка знакомится с новыми друзьями и узнает много интересного о самой себе.