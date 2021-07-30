Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Мир кентавров 2021, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Мир кентавров
Киноафиша Сериалы Мир кентавров Сезоны Сезон 1

Centaurworld 12+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 30 июля 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 10
Продолжительность сезона 4 часа 30 минут
О чем 1-й сезон сериала «Мир кентавров»

В 1 сезоне сериала «Мир кентавров» сюжет фокусируется на бесстрашной боевой лошадке, которая волею судьбы теряет свою верную спутницу и оказывается в загадочном мире, где живут кентавры самых разнообразных видов и форм. Они поют, дурачатся и совершают различные магические трюки. В надежде вернуться домой главная героиня ввязывается в опасную миссию по поиску ключей: есть шанс, что они смогут перенести ее в родной мир. По ходу развития событий лошадка знакомится с новыми друзьями и узнает много интересного о самой себе.

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
7.6 IMDb
Написать отзыв
Список серий сериала Мир кентавров График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Вдоль по радуге Hello Rainbow Road
Сезон 1 Серия 1
30 июля 2021
Мы хрупки, как стекло Fragile Things
Сезон 1 Серия 2
30 июля 2021
Ключ The Key
Сезон 1 Серия 3
30 июля 2021
В чем твоя нужда What You Need
Сезон 1 Серия 4
30 июля 2021
Пора бежать It's Hidin' Time
Сезон 1 Серия 5
30 июля 2021
Норы: часть 2 Holes: Part 2
Сезон 1 Серия 6
30 июля 2021
Конкурс Джонни Чаёвника: заполучить ленту Johnny Teatime's Be Best Competition: A Quest for the Sash
Сезон 1 Серия 7
30 июля 2021
Прокатись на киттавре-шамане! Ride the Whaletaur Shaman!
Сезон 1 Серия 8
30 июля 2021
Граница: часть 1 The Rift: Part 1
Сезон 1 Серия 9
30 июля 2021
Граница: часть 2 The Rift: Part 2
Сезон 1 Серия 10
30 июля 2021
График выхода всех сериалов
41 900 000 миллиона часов ушло в никуда? Почему зрители включают «Как бы беременна» от Netflix, а рейтинги — на дне?
Обманывают ожидания — в хорошем смысле: короткие турецкие сериалы, которые смотрятся на одном дыхании
Стильно, модно и... бессмысленно: 5 логических провалов «Матрицы», на которые никто не ответил с 1999 года
Ума Турман могла и не сыграть в «Криминальном чтиве» Тарантино: актриса не верила в успех режиссера
Что такое «Гравити Фолз»? Не все знают, откуда взялось название, и как оно «спойлерит» сюжет мультфильма
Детективный сериал со 100% свежести от RT — нынче большая редкость, так что эту премьеру определенно стоит подождать
В культовой ленте Балабанова «Брат» целых три актера снялись бесплатно: не взял денег даже «Татарин», и вот почему
Эту экранизацию Богомолова с восторгом приняли на Западе: кино — тяжелейшее, но урвало «Золотого льва»
«Жизнь в мегаполисе накладывает отпечаток»: стыдный «туалетный» ляп с Кэрри Брэдшоу в «И просто так» разобрал косметолог
Не фильм, а музыкальный шедевр: топ-5 картин с саундтреком от Ханса Циммера
От добрых мифических существ до злодеев: 5 дорам, в которых главные герои — кумихо
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше