В 4 сезоне 15 серии сериала «Булл» старая знакомая Булла Вивиан проходит в качестве обвиняемой по делу об убийстве своего деспотичного отца Терренса. Булл готов оказать содействие однокурснице. Но дело осложняется внезапной болезнью Бенни.
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