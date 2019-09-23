В 4 сезоне 9 серии сериала «Булл» тинейджер, которого подстрекали к этому поступку приятели, залез на крышу кафе The Flying Carpet, чтобы сфотографироваться с большим куском пиццы из бетона. Кусок бетона отваливается, и подросток падает.
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