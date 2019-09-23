В 4 сезоне 4 серии сериала «Булл» Сэди Уильямс, молодая бизнесвумен, занимающаяся косметической продукцией, приобрела известность за счет рекламы в соцсетях. Она узнает, что ее отец Джеральд собирается продать фирму крупной корпорации.
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