В 4 сезоне 18 серии сериала «Булл» зимним вечером поезд под управлением машиниста Уолтера Мора врезается в состав, стоявший на парковке. Четыре пассажира погибают, еще несколько человек оказываются в больнице. Булл готов отстаивать интересы Уолтера.
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