В 4 сезоне 16 серии сериала «Булл» сотрудники Федерального бюро расследований задерживают Елену Смит. Ей предъявляют обвинение в похищении ребенка, которое произошло 12 лет назад. Речь идет о племяннице Сары Купер, которой на тот момент было 3 года.
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