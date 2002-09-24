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Киноафиша Сериалы Баффи — истребительница вампиров Сезоны Сезон 7 Серия 8

Баффи — истребительница вампиров 1997 - 2003 8 серия 7 сезон

7.8 Оцените
10 голосов
Все серии 7 сезона «Баффи — истребительница вампиров»
Уроки
Сезон 7 / Серия 1 24 сентября 2002
Ты не заслуживаешь меня
Сезон 7 / Серия 2 1 октября 2002
На том же месте, в тот же час
Сезон 7 / Серия 3 8 октября 2002
Помощь
Сезон 7 / Серия 4 15 октября 2002
Самоотверженная
Сезон 7 / Серия 5 22 октября 2002
Ради него
Сезон 7 / Серия 6 5 ноября 2002
Беседы с мертвецами
Сезон 7 / Серия 7 12 ноября 2002
Спящий
Сезон 7 / Серия 8 19 ноября 2002
Никогда не покидай меня
Сезон 7 / Серия 9 26 ноября 2002
Наступает ночь
Сезон 7 / Серия 10 17 декабря 2002
Шоу начинается
Сезон 7 / Серия 11 7 января 2003
Потенциал
Сезон 7 / Серия 12 21 января 2003
Убийца внутри меня
Сезон 7 / Серия 13 4 февраля 2003
Первое свидание
Сезон 7 / Серия 14 11 февраля 2003
Сделай это
Сезон 7 / Серия 15 18 февраля 2003
Рассказчик
Сезон 7 / Серия 16 25 февраля 2003
Ложь, которую мне рассказали родители
Сезон 7 / Серия 17 25 марта 2003
Грязные девчонки
Сезон 7 / Серия 18 15 апреля 2003
Покинутые места
Сезон 7 / Серия 19 29 апреля 2003
Момент нежности
Сезон 7 / Серия 20 6 мая 2003
Конец света
Сезон 7 / Серия 21 13 мая 2003
Избранные
Сезон 7 / Серия 22 20 мая 2003
О чем cерия

В 7 сезоне 8 серии сериала «Баффи — истребительница вампиров» Бет начинает подозревать Спайка в убийстве нескольких молодых женщин. Даже сам вампир перестает себе верить: он не имеет никакого понятия о том, чем занимался последние ночи...

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