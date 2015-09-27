В 3 сезоне 4 серии сериала «Мост» полиция успешно задерживает подозреваемого и отправляет его на допрос. Однако вскоре происходит еще одно, четвертое, убийство, и Сага и Хенрик понимают, что арестовали невиновного.
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