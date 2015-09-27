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Мост 3 сезон 3 серия смотреть онлайн

Серия 3
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за 1 рубль
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Все серии 3 сезона «Мост»
Серия 1
Сезон 3 / Серия 1 27 сентября 2015
Серия 2
Сезон 3 / Серия 2 4 октября 2015
Серия 3
Сезон 3 / Серия 3 11 октября 2015
Серия 4
Сезон 3 / Серия 4 18 октября 2015
Серия 5
Сезон 3 / Серия 5 25 октября 2015
Серия 6
Сезон 3 / Серия 6 1 ноября 2015
Серия 7
Сезон 3 / Серия 7 8 ноября 2015
Серия 8
Сезон 3 / Серия 8 15 ноября 2015
Серия 9
Сезон 3 / Серия 9 22 ноября 2015
Серия 10
Сезон 3 / Серия 10 29 ноября 2015
О чем cерия

В 3 сезоне 3 серии сериала «Мост» полиция получает записку с требованием заплатить выкуп за освобождение Ханса. Однако позже выясняется, что похититель был убит, а Ханс — вновь похищен. Тем временем детективы узнают о смерти Мортена Анкера. 

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