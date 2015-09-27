В 3 сезоне 3 серии сериала «Мост» полиция получает записку с требованием заплатить выкуп за освобождение Ханса. Однако позже выясняется, что похититель был убит, а Ханс — вновь похищен. Тем временем детективы узнают о смерти Мортена Анкера.
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