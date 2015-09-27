В 3 сезоне 6 серии сериала «Мост» Хенрику и Саге, наконец, удается найти связь между жертвами и некоторыми произведениями искусства. Все картины принадлежат известному датскому бизнесмену Фредди Холсту. Тем временем происходит пятое убийство.
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