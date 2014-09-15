В 3 сезоне 13 серии сериала «Борджиа» Чезаре доставляют в Испанию, где он должен предстать перед судом инквизиции. Лукреция оплакивает сына и придумывает план по спасению своей семьи. Чезаре мечтает восстановить былую славу, он возвращает свой меч.
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