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Борджиа
Сезоны
Борджиа (2011 - 2014), список сезонов
Borgia
18+
Год выпуска
2011
Страна
Франция
Эпизод длится
50 минут
Телеканал
Canal+
Список сезонов сериала «Борджиа»
Сезон 1 / Season 1
2011,
12 эпизодов
Сезон 2 / Season 2
2013,
12 эпизодов
Сезон 3 / Season 3
2014,
14 эпизодов
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