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Постер к сериалу Борджиа
Киноафиша Сериалы Борджиа Сезоны
Борджиа (2011 - 2014), список сезонов Borgia 18+
Год выпуска 2011
Страна Франция
Эпизод длится 50 минут
Телеканал Canal+
Список сезонов сериала «Борджиа»
Борджиа - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2011, 12 эпизодов
 
Борджиа - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2013, 12 эпизодов
 
Борджиа - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
2014, 14 эпизодов
 
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