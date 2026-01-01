Основные места съемок сериала Борджиа
- Прага, Чехия
- Киностудия Баррандов, Прага, Чехия
- Вилла Альдобрандини, Фраскати, Рим, Лацио, Италия
- Витербо, Лацио, Италия
- Замок Каетани ди Сермонета, провинция Латина, Лацио, Италия
- Борго-ди-Рота, Толфа, Рим, Лацио, Италия
- Сад Нинфа, Латина, Лацио, Италия
- Палаццо Фарнезе, Капрарола, Витербо, Лацио, Италия
- Парк Акведуков, Рим, Италия
- Киностудия «Чинечитта», Рим, Лацио, Италия
- Замок Русполи, Виньянелло, Витербо, Лацио, Италия
- Замок Монтекиаруголо, Парма, Эмилия-Романья, Италия
- Сермонета, Латина, Лацио, Италия
- Мартинский дворец, Прага, Чехия
- Замок Точник, Среднечешский край, Чехия
- Телч, Чехия
- Замок Гориция, Фриули-Венеция-Джулия, Италия
- Замок Вилальта, Удине, Фриули-Венеция-Джулия, Италия
- Озеро Вико, Лацио, Италия
- Замок Швихов, Чехия
- Виголено, Пьяченца, Эмилия-Романья, Италия
- Кастелл'Аркуато, Пьяченца, Эмилия-Романья, Италия
- Хеб, Чехия
- Кривоклатский замок, Кривоклат, Чехия
- Кутна-Гора, Среднечешский край, Чехия
- Водопады Монте-Джелато, река Треджа, Лацио, Италия
- Замок Одескальки, Браччано, Рим, Лацио, Италия
- Базилика Святого Петра, Тускания, Витербо, Лацио, Италия
- Кастелло ди Монселиче — Монселиче, провинция Падуя, регион Венето, Италия
- Замок Торрекьяра, Лангирано, провинция Парма, Эмилия-Романья, Италия
- Дворец Добриш, Чехия
- Форте Сангалло, Чивита-Кастеллана, Витербо, Лацио, Италия
- Рокка дельи Альбери, Монтаньяна, Падуя, Венето, Италия
- Санта-Мария-ин-Кастелло, Тарквиния, Витербо, Лацио, Италия
- Замок Пернштейн, Недведице под Пернштейном, Чехия