Киноафиша Сериалы Борджиа Места съёмок

Места и даты съемок сериала Борджиа

Основные места съемок сериала Борджиа

  • Прага, Чехия
  • Киностудия Баррандов, Прага, Чехия
  • Вилла Альдобрандини, Фраскати, Рим, Лацио, Италия
  • Витербо, Лацио, Италия
  • Замок Каетани ди Сермонета, провинция Латина, Лацио, Италия
  • Борго-ди-Рота, Толфа, Рим, Лацио, Италия
  • Сад Нинфа, Латина, Лацио, Италия
  • Палаццо Фарнезе, Капрарола, Витербо, Лацио, Италия
  • Парк Акведуков, Рим, Италия
  • Киностудия «Чинечитта», Рим, Лацио, Италия
  • Замок Русполи, Виньянелло, Витербо, Лацио, Италия
  • Замок Монтекиаруголо, Парма, Эмилия-Романья, Италия
  • Сермонета, Латина, Лацио, Италия
  • Мартинский дворец, Прага, Чехия
  • Замок Точник, Среднечешский край, Чехия
  • Телч, Чехия
  • Замок Гориция, Фриули-Венеция-Джулия, Италия
  • Замок Вилальта, Удине, Фриули-Венеция-Джулия, Италия
  • Озеро Вико, Лацио, Италия
  • Замок Швихов, Чехия
  • Виголено, Пьяченца, Эмилия-Романья, Италия
  • Кастелл'Аркуато, Пьяченца, Эмилия-Романья, Италия
  • Хеб, Чехия
  • Кривоклатский замок, Кривоклат, Чехия
  • Кутна-Гора, Среднечешский край, Чехия
  • Водопады Монте-Джелато, река Треджа, Лацио, Италия
  • Замок Одескальки, Браччано, Рим, Лацио, Италия
  • Базилика Святого Петра, Тускания, Витербо, Лацио, Италия
  • Кастелло ди Монселиче — Монселиче, провинция Падуя, регион Венето, Италия
  • Замок Торрекьяра, Лангирано, провинция Парма, Эмилия-Романья, Италия
  • Дворец Добриш, Чехия
  • Форте Сангалло, Чивита-Кастеллана, Витербо, Лацио, Италия
  • Рокка дельи Альбери, Монтаньяна, Падуя, Венето, Италия
  • Санта-Мария-ин-Кастелло, Тарквиния, Витербо, Лацио, Италия
  • Замок Пернштейн, Недведице под Пернштейном, Чехия

Где снимали известные сцены

на натуре
Дубровник, Хорватия
на натуре
Дворец ректора, ул. Пред Двором, 3, 20000, Дубровник, Хорватия
на натуре
Арена, Пула, Хорватия
на натуре
Замок Моросини-Гримани, Савичента, Хорватия
на натуре
остров Паг, Хорватия
на натуре
Пазинский замок, 52000, Хорватия
Даты съемок сериала Борджиа

  • Сентябрь 2010 - Март 2011
