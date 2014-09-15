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Киноафиша Сериалы Борджиа Сезоны Сезон 3 Серия 1

Борджиа 2011 - 2014 1 серия 3 сезон

7.6 Оцените
10 голосов
Все серии 3 сезона «Борджиа»
1495
Сезон 3 / Серия 1 15 сентября 2014
1496
Сезон 3 / Серия 2 15 сентября 2014
1497
Сезон 3 / Серия 3 22 сентября 2014
1498
Сезон 3 / Серия 4 22 сентября 2014
1499
Сезон 3 / Серия 5 29 сентября 2014
1500
Сезон 3 / Серия 6 29 сентября 2014
1501
Сезон 3 / Серия 7 6 октября 2014
1502
Сезон 3 / Серия 8 6 октября 2014
1503. Часть 1
Сезон 3 / Серия 9 13 октября 2014
1503. Часть 2
Сезон 3 / Серия 10 13 октября 2014
1504
Сезон 3 / Серия 11 20 октября 2014
1505
Сезон 3 / Серия 12 20 октября 2014
1506
Сезон 3 / Серия 13 27 октября 2014
1507
Сезон 3 / Серия 14 27 октября 2014
О чем cерия

В 3 сезоне 1 серии сериала «Борджиа» по возвращении Родриго Лукреция становится Верховным Папским советником. Чезаре, получив титул префекта Рима, снова едет на войну. Лукреция рожает сына. Чезаре узнает о заговоре против Папы. Шарлотта рожает дочь.

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