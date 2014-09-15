В 3 сезоне 1 серии сериала «Борджиа» по возвращении Родриго Лукреция становится Верховным Папским советником. Чезаре, получив титул префекта Рима, снова едет на войну. Лукреция рожает сына. Чезаре узнает о заговоре против Папы. Шарлотта рожает дочь.
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