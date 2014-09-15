В 3 сезоне 12 серии сериала «Борджиа» Чезаре находится в плену в замке Святого Ангела, он должен предстать перед судом за измену. Джулия дает показания против Чезаре. Лукреция рожает сына. Лукреция приезжает к Папе просить за братьев.
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