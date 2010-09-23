В 6 сезоне 5 серии сериала «Кости» убит весьма популярный молодой танцор, у которого было немало врагов и завистников. Однако раскрыть дело мешает тот факт, что у жертвы практически отсутствуют кости. Тем временем Ханна оказывается в больнице.
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