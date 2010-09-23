В 6 сезоне 12 серии сериала «Кости» доктор Сароян лишь собралась провести время со своим старым другом, как у его пациентки неожиданно начались роды. Тем временем патологоанатома также начали беспокоить – на кукурузном поле найдено тело мужчины.
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