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Киноафиша Сериалы Кости Сезоны Сезон 6 Серия 12

Кости 2005 - 2017 12 серия 6 сезон

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Все серии 6 сезона «Кости»
Мастодонт в комнате
Сезон 6 / Серия 1 23 сентября 2010
Любовники в пещере
Сезон 6 / Серия 2 30 сентября 2010
Личинки в качке
Сезон 6 / Серия 3 7 октября 2010
Труп и охотник за головами
Сезон 6 / Серия 4 14 октября 2010
Кости, которых не было
Сезон 6 / Серия 5 4 ноября 2010
Отмель в глубине
Сезон 6 / Серия 6 11 ноября 2010
Красотка в плитке шоколада
Сезон 6 / Серия 7 18 ноября 2010
Искривленные кости в расплавленном грузовике
Сезон 6 / Серия 8 2 декабря 2010
Доктор на фотографии
Сезон 6 / Серия 9 9 декабря 2010
Тело в душе
Сезон 6 / Серия 10 20 января 2011
Пуля в мозгу
Сезон 6 / Серия 11 27 января 2011
Грешник в кукурузе
Сезон 6 / Серия 12 3 февраля 2011
Сорвиголова в плесени
Сезон 6 / Серия 13 10 февраля 2011
Бикини в супе
Сезон 6 / Серия 14 17 февраля 2011
Убийца в перекрестье
Сезон 6 / Серия 15 10 марта 2011
Затемнение в снежной буре
Сезон 6 / Серия 16 17 марта 2011
Ступни на пляже
Сезон 6 / Серия 17 7 апреля 2011
Истина в мифе
Сезон 6 / Серия 18 14 апреля 2011
Искатель
Сезон 6 / Серия 19 21 апреля 2011
Пиноккио в Плантаторе
Сезон 6 / Серия 20 28 апреля 2011
Знаки в тишине
Сезон 6 / Серия 21 5 мая 2011
Дыра в сердце
Сезон 6 / Серия 22 12 мая 2011
Изменения в игре
Сезон 6 / Серия 23 19 мая 2011
О чем cерия

В 6 сезоне 12 серии сериала «Кости» доктор Сароян лишь собралась провести время со своим старым другом, как у его пациентки неожиданно начались роды. Тем временем патологоанатома также начали беспокоить – на кукурузном поле найдено тело мужчины.

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