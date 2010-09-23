В 6 сезоне 4 серии сериала «Кости» герои заняты делом о смерти человека, который охотился за преступниками. Ко всему прочему Сили и Темперанс предстоит разобраться с настырным телеведущим, который готов на все, чтобы Бреннан пришла на его шоу.
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