В 6 сезоне 4 серии сериала «Кости» герои заняты делом о смерти человека, который охотился за преступниками. Ко всему прочему Сили и Темперанс предстоит разобраться с настырным телеведущим, который готов на все, чтобы Бреннан пришла на его шоу.