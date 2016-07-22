В 3 сезоне 9 серии сериала «Конь БоДжек» конь вынужден провести неприятную беседу с Кэролайн. Смогут ли они после всего этого остаться друзьями? Неприятности в его жизни продолжаются, когда в ресторан БоДжека наведывается крайне придирчивый критик.
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