В 3 сезоне 11 серии сериала «Конь БоДжек» конь сильно переживает из-за событий, произошедших в его жизни. Сможет ли он с ними справиться? Вероятно, нет. Поэтому он звонит Саре Линн и предлагает устроить совместный запой. Та, конечно, соглашается.
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