Телеведущая ТНТ Катерина Решнова рассказала о любимых фильмах и сериалах
Ведущая шоу «Утро.ТНТ» приняла участие в фестивале Фонтанка SUP в Санкт-Петербурге и ответила на вопросы Киноафиши.
Написать
5 августа 2024 14:45
Все еще разбивают сердца: как сейчас выглядят краши из сериалов нулевых
Герои из популярных шоу 2000-х, по которым все сходили с ума.
Написать
17 апреля 2023 12:00
Мардж Симпсон или конь БоДжек: узнай, кто ты из героев популярных мультсериалов по гороскопу
Найди своего двойника в мире культовых анимационных шоу.
Написать
22 марта 2023 12:00
Подняли шум на весь мир: 9 самых скандальных сериалов Netflix
Оказывается, простой сериал может оскорбить сладкоежек, членов королевской семьи и фанатов Сапковского.
Написать
10 ноября 2022 12:00
