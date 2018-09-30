В 9 сезоне 21 серии сериала «Закусочная Боба» супруга Белчера Линда неожиданно для самой себя заводит дружбу с главой ассоциации родителей и учителей. Он показывает ей вдохновляющий пример, который миссис Белчер тут же решает применить на практике.
Related video
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Авторизация по e-mail