В 9 сезоне 21 серии сериала «Закусочная Боба» супруга Белчера Линда неожиданно для самой себя заводит дружбу с главой ассоциации родителей и учителей. Он показывает ей вдохновляющий пример, который миссис Белчер тут же решает применить на практике.