В 9 сезоне 17 серии сериала «Закусочная Боба» единственный сын Белчеров Юджин уговаривает двух своих сестер помочь ему в сомнительной акции. Джин намерен спасти странную жижу, выделяемую из планктона, от уничтожения. Сможет ли он добиться желаемого?
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