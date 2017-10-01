В 8 сезоне 7 серии сериала «Закусочная Боба» вся женская часть Белчеров решает отправиться на загадочную вечеринку, которая проходит в лимузине. Все это делается исключительно для того, чтобы Тина смогла забыть о своем болезненном разрыве с парнем.