Что-то старое, что-то новое, что-то Боб обслуживает Вас
Сезон 8 / Серия 2020 мая 2018
Эпизод 21
Сезон 8 / Серия 2120 мая 2018
О чем cерия
В 8 сезоне 7 серии сериала «Закусочная Боба» вся женская часть Белчеров решает отправиться на загадочную вечеринку, которая проходит в лимузине. Все это делается исключительно для того, чтобы Тина смогла забыть о своем болезненном разрыве с парнем.
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