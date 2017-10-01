Что-то старое, что-то новое, что-то Боб обслуживает Вас
Сезон 8 / Серия 2020 мая 2018
Эпизод 21
Сезон 8 / Серия 2120 мая 2018
О чем cерия
В 8 сезоне 16 серии сериала «Закусочная Боба» Роберт и его супруга решают установить в заведении беспроводной и бесплатный интернет. Увы, довольно быстро они подвергаются кибератаке. В это же время Тина пытается попасть в лигу младших спасателей.
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