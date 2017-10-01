В 8 сезоне 16 серии сериала «Закусочная Боба» Роберт и его супруга решают установить в заведении беспроводной и бесплатный интернет. Увы, довольно быстро они подвергаются кибератаке. В это же время Тина пытается попасть в лигу младших спасателей.