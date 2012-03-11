Во 2 сезоне 9 серии сериала «Закусочная Боба» главный герой получает возможность, которая появляется раз в жизни. Боба приглашают вести новую кулинарную передачу на местном канале. Сможет ли мастер бургеров произвести впечатление на своих зрителей?
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