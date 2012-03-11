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Киноафиша Сериалы Закусочная Боба Сезоны Сезон 2 Серия 3

Закусочная Боба 2011 3 серия 2 сезон

7.5 Оцените
10 голосов
Все серии 2 сезона «Закусочная Боба»
Клад
Сезон 2 / Серия 1 11 марта 2012
Бобрый день
Сезон 2 / Серия 2 18 марта 2012
Синхронное плавание
Сезон 2 / Серия 3 25 марта 2012
Бургербосс
Сезон 2 / Серия 4 1 апреля 2012
Фургоны с едой
Сезон 2 / Серия 5 15 апреля 2012
Доктор Йап
Сезон 2 / Серия 6 29 апреля 2012
Критик-нытик
Сезон 2 / Серия 7 6 мая 2012
Плохая Тина
Сезон 2 / Серия 8 13 мая 2012
Йетибургер
Сезон 2 / Серия 9 20 мая 2012
О чем cерия

Во 2 сезоне 3 серии сериала «Закусочная Боба» отпрыски главных героев всеми силами пытаются избежать занятий физкультурой. Для этого они даже выдумывают несуществующий кружок синхронного плавания. Но в итоге их тренером становится мама...

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