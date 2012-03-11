Во 2 сезоне 3 серии сериала «Закусочная Боба» отпрыски главных героев всеми силами пытаются избежать занятий физкультурой. Для этого они даже выдумывают несуществующий кружок синхронного плавания. Но в итоге их тренером становится мама...
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