В 10 сезоне 21 серии сериала «Закусочная Боба» супруга главного героя Линда пытается доказать своей старшей дочери Тине, что их город полон интересных достопримечательностей. Во время прогулки они случайно натыкаются на след известной певицы.
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