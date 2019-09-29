В 10 сезоне 17 серии сериала «Закусочная Боба» все персонажи вновь объединяются для того, чтобы отправиться в большое совместное приключение. На этот раз Белчеры оказываются в шикарном лимузине, находящемся под строгим руководством водителя Нэта.