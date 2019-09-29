В 10 сезоне 16 серии сериала «Закусочная Боба» главный герой и трое его детей решают помочь владельцу ресторана, заведение которого находится в явном упадке. Параллельно Линда и Тедди погружаются в атмосферу Дня святого Патрика. Выходит неожиданно.