В 10 сезоне 16 серии сериала «Закусочная Боба» главный герой и трое его детей решают помочь владельцу ресторана, заведение которого находится в явном упадке. Параллельно Линда и Тедди погружаются в атмосферу Дня святого Патрика. Выходит неожиданно.
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