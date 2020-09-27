Во 2 сезоне 7 серии сериала «Благословите Хартов» Бетти, Дженни и Брэнда попадают в огромную очередь на распродаже в Черную пятницу. В это же время Уэйн рассказывает о героической доставке молочных продуктов после аварии грузовика.
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