Во 2 сезоне 5 серии сериала «Благословите Хартов» главная героиня продолжает строить свою карьеру в «Тайной вечере». Неожиданно для всех Дженни назначают старшим ночным менеджером в кафе. Бетти и Брэнда заняты репетицией нового комедийного номера.
Related video
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Авторизация по e-mail