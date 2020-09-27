Во 2 сезоне 10 серии сериала «Благословите Хартов» экстрасенс накладывает жуткое проклятие на Дженни после неприятного инцидента, связанного со смертью Бетти. Параллельно Уэйн решает отправиться на рыбалку со своими товарищами по работе...
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