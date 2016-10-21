В 3 сезоне 3 серии сериала «Черное зеркало» некто следит за людьми через камеры девайсов. Записывая что-нибудь постыдное, они начинают шантажировать этим людей, заставляя выполнять различные задания — от доставки посылки до убийства человека…
Related video
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Смотреть без слез невозможно: состояние Николая Баскова ужаснуло россиян
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Брак принца Уильяма под угрозой? Что на самом деле сближает сыновей Карла III
Авторизация по e-mail